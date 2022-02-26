МИД Украины: Все страны Запада согласились отключить Россию от SWIFT

Иллюстративное фото: facebook.com/SWIFT

Западные страны пришли к соглашению об отключении России от глобальной межбанковской системы SWIFT и начали подготовку к внедрению этой санкции. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.

Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии - от президента Украины до атташе в украинском посольстве.

Спасибо также тысячам людей, в частности, украинской диаспоре, которые давят на разные правительства для поддержки этого решения.

Эту победу дипломаты посвящают всем защитникам Украины", - написал Дмитрий Кулеба.

SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать сообщения о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме. Поэтому отключение банков от доступа к SWIFT ограничивает финансовые потоки в страну и из нее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958163-mid-ukrainy-vse-strany-zapada-soglasilis-otklyuchit-rossiyu-ot-swift/