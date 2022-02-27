Джо Байден: Альтернативой санкциям против России была бы Третья мировая война

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению масштабных санкций стран Запада против России в связи с событиями в Украине стало бы начало Третьей мировой войны, передает РИА Новости.

"У вас есть два варианта: начать Третью мировую войну и физически отправиться на войну с Россией, либо гарантировать, что страна, которая столь сильно нарушает международное право, заплатит цену за то, что делает это", - сказал Джо Байден журналисту и актеру Брайану Тайлеру Коэну на его YouTube-канале.

Президент США подчеркнул, что события в Украине будут иметь последствия для России не только в ближайшем, но и далеком будущем.

"Россия заплатит серьезную цену за это в ближнесрочной и долгосрочной перспективе - в особенности, в долгосрочной", - заявил Байден.

Напомним, ранее стало известно, что президент США поручил выделить Украине помощь на 600 млн долларов.

Также он заявил, что американские войска не будут участвовать в конфликте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958171-dzho-bayden-alternativoy-sanktsiyam-protiv-rossii-byla-by-tretya-mirovaya-voyna/