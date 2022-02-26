Байден поручил выделить Украине помощь на 600 млн долларов

Джо Байден. Фото: Pool/Getty Images

Президент США Джо Байден поручил госдепу выделить Украине помощи на 600 миллионов долларов, в том числе 350 млн – на нужды обороны.

"Госсекретарю предоставить следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине", – приводит РИА Новости текст меморандума, подписанного Байденом.

Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

В документе говорится, что в рамках полномочий госсекретарь США должен определить, соответствует ли интересам США предоставление безвозмездной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов.

Еще в 350 миллионов долларов оценены предметы обороны и услуги военного министерства, которые поручает президент США, в частности обучение и тренировки.

Напомним, ранее Джо Байден заявлял, что американские военные не будут участвовать в противостоянии Украины и России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958107-bayden-poruchil-vydelit-600-mln-dollarov-na-pomosch-ukraine/