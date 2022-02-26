"Этой ночью будет штурм": Зеленский записал новое обращение к народу (видео)

Владимир Зеленский. Кадр из видео: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к народу, заявив в нем, что предстоящая ночь будет еще тяжелее, чем день.

"Эта ночь будет более тяжелой, чем день... Особенное внимание Киеву. Нельзя потерять столицу.

Этой ночью они пойдут на штурм. Этой ночью мы должны выстоять", - заявил президент в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

Глава Украины призвал граждан быть осторожными, помогать друг другу и спускаться в укрытия при признаках опасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с улиц Киева, чтобы доказать, что он находится в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958088-etoy-nochyu-budet-shturm-zelenskiy-zapisal-novoe-obraschenie-k-narodu-video/