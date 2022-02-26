"Настал решающий момент": Зеленский высказался о членстве Украины в ЕС

Владимир Зеленский и Шарль Мишель. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

Владимир Зеленский на высказался о членстве Украины в Европейском союзе.

Президент Украины заявил, что сейчас наступил решающий момент, чтобы "раз и навсегда закрыть давнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС".

Зеленский сообщил, что провел переговоры по этому поводу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС.

Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", – написал он в субботу в Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958125-nastal-reshayuschiy-moment-zelenskiy-vyskazalsya-o-chlenstve-ukrainy-v-es/