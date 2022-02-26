В Минздраве Украины назвали число погибших в ходе боевых действий

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Глава украинского министерства здравоохранения Виктор Ляшко назвал число пострадавших и раненых в результате боевых действий на Украине. Эту информацию он опубликовал на своей .

По официальным данным Министерства здравоохранения Украины, в результате столкновений погибли 198 человек, из них трое детей. Ранены 1115 человек, в том числе 33 ребенка.

Тем не менее, Виктор Ляшко сообщил, что вчера, 25 февраля, в одном из роддомов Херсона, который находился под обстрелом, родились два ребенка.

"Невероятно горжусь нашими врачами! Вы так же, с военными, охрана и спасатели – невероятно держите удар! Ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую помощь", – написал глава украинского минздрава.

Также он отметил, что медицинская система по-прежнему продолжает работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в один из жилых домов Киева попал ракетный снаряд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958134-v-minzdrave-ukrainy-nazvali-chislo-pogibshih-v-hode-boevyh-deystviy/