Евросоюз внес в санкционные списки Путина, Лаврова и Медведева

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Евросоюз включил в санкционные списки президента России Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова и других высокопоставленных лиц РФ.

Российский лидер Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ, опубликованном в официальный журнале ЕС.

В санкционный список ЕС также внесены зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев и ряд других российских чиновников.

Кроме того, Евросоюз ввел ограничение доступа правительства России и Центробанка к рынку капитала союза, запретил на экспорт в Россию технологий для нефтяной отрасли и товаров и технологий, необходимых для авиационной и космической отраслей.

Также введен запрет на предоставление госфинансирования или финансовой помощи для торговли с Россией и инвестиций в страну.

Ранее стало известно, что США и Великобритания вводят санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958090-evrosoyuz-vnes-v-sanktsionnye-spiski-putina-lavrova-i-medvedeva/