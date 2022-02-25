Совет Европы приостановил членство России

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Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Комитет министров Совета Европы, в котором председательствует Италия, принял решение приостановить членство России в организации. Италия считает это необходимой мерой в связи с операцией России в Донбассе", - цитирует Ди Майо газета Daily Sabah.

Глава итальянского МИД добавил, что Италия считает это необходимой мерой "в свете недопустимой военной агрессии России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права".

Как пояснил источник РИА Новости в Страсбурге, процедура приостановки членства РФ в Совете Европы распространяется на работу в Парламентской ассамблее Совета Европы и Европейском суде по правам человека.

Ранее сообщалось, что комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановления членства России в этой организации.

Отмечалось, что в день начала специальной военной операции России в Украине прошло внеочередное заседание комитета министров 47 стран-членов Совета Европы. Тогда комитет "cамым решительным образом осудил вооруженное нападение Российской Федерации на Украину как нарушение международного права" и призвал РФ прекратить военные действия на Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958069-rossiyu-isklyuchili-iz-soveta-evropy/