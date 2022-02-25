Россия готова к переговорам, как только украинские войска сложат оружие, заявил Лавров

Сергей Лавров. Фото: Dimitar Dilkoff/Contributor/Getty Images

В ходе переговоров с министром иностранных дел ЛНР и первым заместителем министра иностранных дел ДНР глава российского МИДа Сергей Лавров высказался о возможности переговоров между Москвой и Киевом.

После проведения Россией операции по демилитаризации Украины ситуация в стране вернется к переговорам, заявил Лавров. Его слова приводит издание РИА Новости.

"У нас не было недостатка в дипломатическом решении конфликта. Поэтому, конечно же, любые операции вооруженные, направленные на восстановление какого-то демократического порядка, без элементов геноцида, без элементов неонацизма и милитаризма, конечно, все это вернется к переговорам и президент (России - прим. ред.) Путин, привлекаю еще раз внимание к его словам, мы выступаем за то, чтобы, освободив Украину от милитаризма и неонацизма предоставить возможность всем народам, проживающим в этой стране, самим определять свое будущее без какого-либо давления извне", – заявил глава российского МИДа.

По его словам, Россия готова к переговорам, однако прежде украинские военные должны сложить оружие.

"К переговорам мы готовы. В любой момент, как только вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать, пускай возвращаются в семьи. А украинскому народу давайте предоставим все вместе возможность определить свою судьбу", – добавил Лавров.

В ходе той же встречи Лавров заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус страны.

Также министр подчеркнул, что никто не собирается оккупировать Украину.

Недавно было опубликовано новое обращение Владимира Зеленского. Он предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958035-rossiya-gotova-k-peregovoram-kak-tolko-ukrainskie-voyska-slozhat-oruzhie-zayavil-lavrov/