Лавров: Зеленский врет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины

Сергей Лавров. Фото: Antonio Masiello/Getty Images

В пятницу прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем министра иностранных дел ДНР Сергеем Пересадой. Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус страны.

По мнению Лаврова, Зеленский обманывает, заявляя о готовности перейти к обсуждению нейтрального статуса Украины. Слова главы российского МИДа приводит ТАСС.

"Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус (Украины)", - рассказал Лавров.

Он отметил, что Россия предлагала варианты обеспечения безопасности и страна заинтересована в независимости народа Украины и представительности ее власти.

"Мы будем смотреть в зависимости от обстоятельств, как сказал президент России Владимир Путин. Он подтвердил еще раз, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять все его многообразие и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, геноцид русских, использовать Украину как инструмент сдерживания России", - заявил глава МИД РФ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, сказав, что рано или поздно диалог о прекращении военных действий между двумя государствами должен состояться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958020-lavrov-zelenskiy-vret-o-gotovnosti-obsuzhdat-neytralnyy-status-ukrainy/