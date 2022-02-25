Никто не собирается оккупировать Украину, заявил Лавров

Сергей Лавров. Фото: Georg Hochmuth/Contributor/Getty Images

В ходе переговоров с министром иностранных дел ЛНР и первым заместителем министра иностранных дел ДНР глава МИД России Сергей Лавров высказался о ситуации вокруг Украины.

"Никто не собирается оккупировать Украину, цель операции объявлена открыто: демилитаризация и денацификация.

(...) В соответствии с нашими союзническими обязательствами, президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Также глава российского МИДа высказался о демилитаризации Украины.

"Россия обеспечит демилитаризацию Украины, Россия обеспечит денацификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма и украинский народ слишком страдал от нацизма, чтобы на все это можно было закрывать глаза, смотреть легкомысленно", - считает он.

В ходе того же выступления Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский врет о готовности обсуждать нейтральный статус своей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958022-nikto-ne-sobiraetsya-okkupirovat-ukrainu-zayavil-lavrov/