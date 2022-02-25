Премьер-министр Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь

Владимир Зеленский. Фото: John Thys/Contributor/Getty Images

Глава правительства Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский не вышел с ним на связь в обговоренное время.

Как заявил Драги, украинский лидер должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. Слова итальянского премьера приводит РИА Новости.

"Вечером я принял участие во внеочередном Европейском Совете, в котором также принимал участие президент Зеленский. Это был действительно драматичный момент, связаться с Зеленским.

Он укрылся в какой-то части Киева. Он сказал, что у Украины больше нет времени, что он и его семья являются целью сил вторжения РФ. Это глубоко поразило всех участников", - приводит издание слова итальянского политика.

По словам Драги, он договорился с Зеленским провести телефонный разговор в 9:30 утра (14:30 по времени Нур-Султана), однако тот оказался недоступен.

Напомним, что во время своего обращения Владимир Зеленский заявил, что "враг обозначил его как цель номер один".

Недавно стало известно о том, что президент Украины подписал документ о создании ставки Верховного главнокомандующего. Также Зеленский заявил о необходимости создания антивоенной коалиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958016-premer-ministr-italii-zayavil-chto-zelenskiy-ne-vyshel-s-nim-na-svyaz/