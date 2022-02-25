Зеленский подписал документ о создании ставки Верховного главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании ставки Верховного главнокомандующего и прекращении деятельности Военного кабинета СНБО. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Новую структуру, согласно документу, возглавил сам Зеленский. На позицию координатора ставки был назначен секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Кроме того, президент Украины поручил кабмину, Генштабу ВСУ и Госуправлению делами обеспечить оборудование рабочих мест в возможных местах развертывания ставки.
Членами ставки также стали:
- премьер-министр Денис Шмыгаль;
- глава СБУ Иван Баканов;
- начальник ГУР МО Кирилл Буданов ;
- командующий ССО Григорий Галаган;
- глава сил ТрО Юрий Голушкин;
- глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко;
- руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
- главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;
- глава Нацполиции Игорь Клименко;
- председатель ГСЧС Сергей Крук;
- глава МИД Дмитрий Кулеба;
- и.о. командующего Нацгвардией Юрий Лебедь;
- глава ВРУ Александр Литвиненко;
- глава МВД Денис Монастырский;
- министр обороны Алексей Резников;
- начальник Управления Госохраны Сергей Рудь;
- спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук;
- глава Госслужбы спецсвязи Юрий Щиголь.
Напомним, что ранее Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Кроме того, недавно он заявил, что российские военные силы обозначили его как "цель номер один".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957857-zelenskiy-podpisal-dokument-o-sozdanii-stavki-verhovnogo-glavnokomanduyuschego/