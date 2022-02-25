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Зеленский подписал документ о создании ставки Верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании ставки Верховного главнокомандующего и прекращении деятельности Военного кабинета СНБО. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Новую структуру, согласно документу, возглавил сам Зеленский. На позицию координатора ставки был назначен секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Кроме того, президент Украины поручил кабмину, Генштабу ВСУ и Госуправлению делами обеспечить оборудование рабочих мест в возможных местах развертывания ставки.

Членами ставки также стали:

  • премьер-министр Денис Шмыгаль;
  • глава СБУ Иван Баканов;
  • начальник ГУР МО Кирилл Буданов ;
  • командующий ССО Григорий Галаган;
  • глава сил ТрО Юрий Голушкин;
  • глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко;
  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
  • главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;
  • глава Нацполиции Игорь Клименко;
  • председатель ГСЧС Сергей Крук;
  • глава МИД Дмитрий Кулеба;
  • и.о. командующего Нацгвардией Юрий Лебедь;
  • глава ВРУ Александр Литвиненко;
  • глава МВД Денис Монастырский;
  • министр обороны Алексей Резников;
  • начальник Управления Госохраны Сергей Рудь;
  • спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук;
  • глава Госслужбы спецсвязи Юрий Щиголь.

Напомним, что ранее Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Кроме того, недавно он заявил, что российские военные силы обозначили его как "цель номер один".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957857-zelenskiy-podpisal-dokument-o-sozdanii-stavki-verhovnogo-glavnokomanduyuschego/

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