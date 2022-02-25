Зеленский подписал документ о создании ставки Верховного главнокомандующего

Владимир Зеленский. Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании ставки Верховного главнокомандующего и прекращении деятельности Военного кабинета СНБО. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Новую структуру, согласно документу, возглавил сам Зеленский. На позицию координатора ставки был назначен секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Кроме того, президент Украины поручил кабмину, Генштабу ВСУ и Госуправлению делами обеспечить оборудование рабочих мест в возможных местах развертывания ставки.

Членами ставки также стали:

премьер-министр Денис Шмыгаль;

глава СБУ Иван Баканов;

начальник ГУР МО Кирилл Буданов ;

командующий ССО Григорий Галаган;

глава сил ТрО Юрий Голушкин;

глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко;

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;

глава Нацполиции Игорь Клименко;

председатель ГСЧС Сергей Крук;

глава МИД Дмитрий Кулеба;

и.о. командующего Нацгвардией Юрий Лебедь;

глава ВРУ Александр Литвиненко;

глава МВД Денис Монастырский;

министр обороны Алексей Резников;

начальник Управления Госохраны Сергей Рудь;

спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук;

глава Госслужбы спецсвязи Юрий Щиголь.

Напомним, что ранее Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Кроме того, недавно он заявил, что российские военные силы обозначили его как "цель номер один".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957857-zelenskiy-podpisal-dokument-o-sozdanii-stavki-verhovnogo-glavnokomanduyuschego/