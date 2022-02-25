Зеленский заявил о необходимости создания антивоенной коалиции

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский сообщил о необходимости создания антивоенной коалиции. Об этом президент Украины сообщил в Twitter.

Политик сообщил, что обратился за помощью к "Бухарестской девятке".

"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Я обсудил это с [президентом Польши] Анджеем Дудой. Обратился к "Бухарестской девятке" по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции", - заявил Зеленский.

В "Бухарестскую девятку" входят девять стран. Это Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Цель объединения - военное сотрудничество между странами восточного фланга НАТО.

Тем временем в Киеве объявили воздушную тревогу. Жителей украинской столицы призвали немедленно направиться в убежища.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957948-zelenskiy-zayavil-o-neobhodimosti-sozdaniya-antivoennoy-koalitsii/