Зеленский поблагодарил Финляндию за помощь Украине в 50 млн долларов
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в официальном Twitter-аккаунте, что Финляндия окажет им помощь в размере 50 миллионов долларов.
По словам Зеленского, он провел переговоры сегодня утром с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
"Благодарен Финляндии за выделение помощи в размере 50 миллионов долларов. Это эффективный вклад в антивоенную коалицию. Мы продолжаем работать. Нам нужно усилить санкции и оборонную поддержку Украине", - говорится в его сообщении.
Новость подтвердил сам Ниинисте, прокомментировав ситуацию в Украине.
"Я выразил глубокое сочувствие финского народа Украине в этой ужасной ситуации", - сказал глава Финляндии.
Кроме того, Зеленский в очередной раз переговорил с британским премьером Борисом Джонсоном.
"Мы требуем эффективного противодействия Российской Федерации. Санкции должны быть еще более усилены", - сказал президент Украины.
Также украинский президент добавил, что не все возможности для санкций исчерпаны. И что он затронул этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая приняла решение о дополнительной финансовой помощи.
"Я благодарен Президенту [ЕК] за ее решение о дополнительной финансовой помощи", - сказал он.
Ранее президент Украины заявил о необходимости создания антивоенной коалиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958009-zelenskiy-poblagodaril-finlyandiyu-za-pomosch-ukraine-v-50-mln-dollarov/