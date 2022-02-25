Зеленский поблагодарил Финляндию за помощь Украине в 50 млн долларов

Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в официальном Twitter-аккаунте, что Финляндия окажет им помощь в размере 50 миллионов долларов.

По словам Зеленского, он провел переговоры сегодня утром с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Благодарен Финляндии за выделение помощи в размере 50 миллионов долларов. Это эффективный вклад в антивоенную коалицию. Мы продолжаем работать. Нам нужно усилить санкции и оборонную поддержку Украине", - говорится в его сообщении.

Новость подтвердил сам Ниинисте, прокомментировав ситуацию в Украине.

"Я выразил глубокое сочувствие финского народа Украине в этой ужасной ситуации", - сказал глава Финляндии.

Кроме того, Зеленский в очередной раз переговорил с британским премьером Борисом Джонсоном.

"Мы требуем эффективного противодействия Российской Федерации. Санкции должны быть еще более усилены", - сказал президент Украины.

Также украинский президент добавил, что не все возможности для санкций исчерпаны. И что он затронул этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая приняла решение о дополнительной финансовой помощи.

"Я благодарен Президенту [ЕК] за ее решение о дополнительной финансовой помощи", - сказал он.

Ранее президент Украины заявил о необходимости создания антивоенной коалиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958009-zelenskiy-poblagodaril-finlyandiyu-za-pomosch-ukraine-v-50-mln-dollarov/