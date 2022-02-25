Зеленский: Рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной о прекращении войны
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением.
По его словам, весь мир продолжает наблюдать за ситуацией в Украине со стороны. Россию, в свою очередь, не убедили введенные санкции международного сообщества.
Как рассказал Зеленский, рано или поздно диалог о прекращении военных действий между двумя государствами должен состояться. И чем раньше это начнется, тем меньше будет потерь для России, заявил украинский президент.
Тем временем Национальный банк Украины запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями.
А Air Astana назвала точную дату специального рейса для возвращения казахстанцев из Украины.
Также мы писали, что Япония и Новая Зеландия приостановили выдачу виз некоторым российским гражданам.
С последними событиями в Украине можно ознакомиться здесь>>>
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957928-zelenskiy-rano-ili-pozdno-nachnetsya-dialog-mezhdu-rf-i-ukrainoy-o-prekraschenii-voyny/