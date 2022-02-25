Зеленский: Рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной о прекращении войны

Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением.

По его словам, весь мир продолжает наблюдать за ситуацией в Украине со стороны. Россию, в свою очередь, не убедили введенные санкции международного сообщества.

Как рассказал Зеленский, рано или поздно диалог о прекращении военных действий между двумя государствами должен состояться. И чем раньше это начнется, тем меньше будет потерь для России, заявил украинский президент.

Тем временем Национальный банк Украины запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями.

А Air Astana назвала точную дату специального рейса для возвращения казахстанцев из Украины.

Также мы писали, что Япония и Новая Зеландия приостановили выдачу виз некоторым российским гражданам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957928-zelenskiy-rano-ili-pozdno-nachnetsya-dialog-mezhdu-rf-i-ukrainoy-o-prekraschenii-voyny/