Япония и Новая Зеландия приостановили выдачу виз некоторым россиянам
Власти Японии сообщили об антироссийских санкциях, которые включают также приостановку выдачи виз некоторым гражданам России.
Кого именно из россиян коснулась данная мера, не сообщается.
В связи с началом военных действий в Украине японский премьер Фумио Кисида также объявил, что они заморозят активы российских финансовых учреждений. Еще наложат ограничения на экспорт в Россию полупроводников и других товаров.
Свои действия Япония согласовала с лидерами "Большой семерки" и другими партнерами, передает РБК.
О приостановке выдачи виз официальным лицам России и другим причастным к ситуации в Украине сообщила премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает RNZ.
"Мы сможем продлевать запреты на поездки по мере необходимости и по мере роста числа участников военных действий", - сообщила она.
Помимо этого запрещен экспорт товаров лицам, связанным с военными и силовыми структурами России.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957889-yaponiya-i-novaya-zelandiya-priostanovili-vydachu-viz-nekotorym-rossiyanam/