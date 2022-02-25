Япония и Новая Зеландия приостановили выдачу виз некоторым россиянам

Фумио Кисида. Фото: Du Xiaoyi - Pool/Getty Images

Власти Японии сообщили об антироссийских санкциях, которые включают также приостановку выдачи виз некоторым гражданам России.

Кого именно из россиян коснулась данная мера, не сообщается.

В связи с началом военных действий в Украине японский премьер Фумио Кисида также объявил, что они заморозят активы российских финансовых учреждений. Еще наложат ограничения на экспорт в Россию полупроводников и других товаров.

Свои действия Япония согласовала с лидерами "Большой семерки" и другими партнерами, передает РБК.

О приостановке выдачи виз официальным лицам России и другим причастным к ситуации в Украине сообщила премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает RNZ.

"Мы сможем продлевать запреты на поездки по мере необходимости и по мере роста числа участников военных действий", - сообщила она.

Помимо этого запрещен экспорт товаров лицам, связанным с военными и силовыми структурами России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957889-yaponiya-i-novaya-zelandiya-priostanovili-vydachu-viz-nekotorym-rossiyanam/