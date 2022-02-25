Экстренный саммит НАТО по Украине состоится сегодня

Флаг НАТО. Иллюстративное фото: Jeff Overs / Contributor / Getty Images

Сегодня, 25 февраля, в 20:00 по времени Нур-Султана состоится экстренный саммит НАТО, посвященный текущей ситуации в Украине.

Как пишет ТАСС, об этом стало известно из рабочего графика президента США Джо Байдена, который распространил Белый дом.

"9:00 (20:00 по времени Нур-Султана). Президент (Джо Байден - прим. ред.) встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в области безопасности в Украине и вокруг нее", - говорится в документе.

Указывается, что переговоры пройдут в закрытом для прессы формате.

Напомним, что сегодня ночью Джо Байден во время своего выступления заявил, что G7 будет продвигать "разрушительные" санкции против России.

Тем не менее, американский лидер указал, что войска США не будут участвовать в конфликте в Украине.

Также недавно в Евросоюзе заявили о подготовке второго пакета санкций против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957885-ekstrennyy-sammit-nato-po-ukraine-sostoitsya-segodnya/