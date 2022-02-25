G7 будет продвигать "разрушительные" санкции против России, заявил Байден

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Drew Angerer / Staff

Лидеры стран "Большой семерки" договорились на виртуальной встрече о продвижении "разрушительных" экономических санкций против России за действия на Украине.

О результатах встречи написал президент США Джо Байден в своем Twitter-акккаунте.

"Сегодня утром я встретился со своими коллегами из G7, чтобы обсудить неоправданное нападение президента Путина на Украину, и мы договорились двигаться вперед в отношении разрушительных пакетов санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности. Мы на стороне смелых людей Украины", - написал Байден.

Ранее Великобритания и Канада заявили о новых санкциях в адрес России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957836-g7-budet-prodvigat-razrushitelnye-sanktsii-protiv-rossii-zayavil-bayden/