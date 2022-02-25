Франция предоставит Украине военную технику и 300 млн евро

Эммануэль Макрон. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Французский президент Эмануэль Макрон заявил, что они предоставят Украине военную технику и финансовую помощь в размере 300 миллионов евро, передает РИА Новости.

Помимо этого Франция ускорит процесс размещения своих военнослужащих в Румынии.

Макрон сообщил, что по просьбе Зеленского провел телефонный разговор с Путиным.

"У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться", - заявил Макрон.

В разговоре с российским президентом он передал послание Зеленского и самой Франции. Но пока что эти слова не дали никакого "эффекта".

Макрон подтвердил, что Франция продолжит прилагать усилия ради прекращения боевых действий.

Французский лидер объявил, что помимо санкций ЕС Франция введет против России свои собственные. О них сообщат позже.

Утром 25-го февраля в Киеве произошло несколько новых взрывов. СМИ сообщают и сбитых летательных аппаратах и пожарах по всему городу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957870-frantsiya-predostavit-ukraine-voennuyu-tehniku-i-300-mln-evro/