ОБСЕ начала эвакуировать своих сотрудников из Украины

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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Шмид о временной эвакуации всех членов миссии ОБСЕ из Украины в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы организации.

"В связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью в Украине, по согласованию с действующим председателем я приняла решение как можно скорее временно эвакуировать всех членов международной миссии из Украины", - заявила Шмидт.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с еще одним обращением к народу страны.

Между тем президент России Владимир Путин назвал спецоперацию в Украине "вынужденной мерой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957830-obse-nachala-evakuirovat-svoih-sotrudnikov-iz-ukrainy/