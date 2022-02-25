Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Документ опубликовало агентство УНИАН.

Согласно документу, с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на основании предложения Совета нацбезопасности и обороны Украины президент Украины постановил:

объявить и провести всеобщую мобилизацию. Мобилизацию провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева. Мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу этого указа. Призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований Украины осуществить в объемах, определенных в соответствии с мобилизационными планами. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, связанные с объявлением и проведением общей мобилизации. Службе безопасности Украины осуществить меры контрразведывательного обеспечения во время выполнения общей мобилизации. Местным органам исполнительной власти во взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, с участием органов местного самоуправления и с привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц – предпринимателей организовать и обеспечить в установленном порядке:

своевременное оповещение и прибытие граждан, призываемых на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и в воинские части;

осуществление призыва военнообязанных, резервистов на военную службу, их доставки в воинские части и учреждения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований Украины;

выделение временно зданий, сооружений, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств, предоставление услуг Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины, Государственной пограничной службе Украины, Государственной специальной службе транспорта, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины и другим военным формированиям Украины в соответствии с мобилизационными планами.

Председателям областных государственных администраций поручено обеспечить создание и работу областных, районных и городских медицинских комиссий.

Накануне глава Украины на фоне эскалации конфликта с Россией внес на рассмотрение проект закона о всеобщей мобилизации. Он также подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957852-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-vseobschey-mobilizatsii-v-ukraine/