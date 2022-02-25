Жители Киева и Харькова ночуют в метро целыми семьями (фото, видео)

Жители Киева ночуют в метро. Фото: strana.news

Жители Киева решили семьями ночевать в метро, чтобы обезопасить себя от возможных обстрелов. Фотографиями из украинского столичного метрополитена поделилось издание "Страна.ua".

Как пишет издание, киевляне спускаются в метро с карематами и пледами. Люди располагаются у стен и продолжают следить за ситуацией в смартфонах.

Кадрами из метрополитена делятся и Telegram-каналы.

Такая же ситуация наблюдается и в Харькове. Власти города и сами заявляют, что сейчас метро - самое безопасное место.

Мэр Харькова попросил всех горожан оставаться в убежищах, пишет Mash.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957850-zhiteli-kieva-i-harkova-nochuyut-v-metro-tselymi-semyami-foto-video/