Байден пообещал ограничить возможности России вести бизнес в долларах

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США и страны "Большой семерки" ограничат возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем обращении.

Слова Байдена опубликовало РИА Новости.

"Я только что поговорил с лидерами G7, и мы полностью согласны. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, йенах", - сказал Байден, выступая с обращением.

Кроме того, США и союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%.

Новые санкции коснутся и космической программы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957839-bayden-poobeschal-ogranichit-vozmozhnosti-rossii-vesti-biznes-v-dollarah/