Макрон выступил с обращением к французам в связи с военной операцией в Украине

Эммануэль Макрон. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu/Bloomberg via Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации в связи с российской военной операцией в Украине.

Как пишет ТАСС, Макрон заявил, что приветствует "мужество и решимость" Зеленского.

"Отказавшись от своего слова, отказавшись от дипломатического пути, выбрав войну, президент Путин не только напал на Украину, но и решил попрать ее суверенитет", — заявил французский лидер.

По словам Макрона, начало военной операции - "сознательный выбор" со стороны России, а также "нарушение Устава ООН и всех международных договоров".

Президент Франци высказался о предстоящих новых санкциях в отношении РФ.

"Санкции, введенные против России, будут соизмеримы с агрессией, в которой она виновна", — пообещал глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО развернет дополнительные силы обороны на фоне ситуации в Украине. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия России в Украине недопустимыми.

Также недавно в Кремле назвали цели военной спецоперации в Украине. В свою очередь, в офисе Зеленского заявили, что Россия отказывается идти на переговоры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957787-makron-vystupil-s-obrascheniem-k-frantsuzam-v-svyazi-s-voennoy-operatsiey-v-ukraine/