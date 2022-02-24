Интервью с пресс-секретарем Токаева о ситуации в Украине перенесли

Берик Уали. Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Интервью с пресс-секретарем президента Казахстана Бериком Уали о ситуации в Украине перенесли. Об этом сообщает официальный Telegram-канал телеканала Qazaqstan.

О причинах переноса интервью в сообщении телеканала не говорится.

Когда именно состоится интервью с Уали, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе этого интервью Берик Уали озвучит официальную позицию Казахстана по поводу ситуации в Украине. Кроме того, пресс-секретарь Токаева обсудит январские события в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957754-intervyu-s-press-sekretarem-tokaeva-o-situatsii-v-ukraine-perenesli/