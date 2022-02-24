Госпогранслужба Украины сообщила о погибших

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Госпогранслужба Украины сообщила о трех погибших пограничниках в Херсонской области. Кроме того, есть информация о раненых.

"В настоящее время известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал в Facebook, что по предварительной информации, есть погибший в результате авиаудара. Инцидент произошел в Броварском районе.

"В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали. В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены", - также пишет в Facebook Геращенко.

Напомним, Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе.

Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Они стремятся к ее демилитаризации.

Российский президент обратился к украинцам и заявил, что действия России являются самозащитой.

Тем временем Евросоюз пригрозил России самыми жесткими санкциями в истории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957708-gospogransluzhba-ukrainy-soobschila-o-pogibshih/