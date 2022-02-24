Зеленский: Украина разорвала дипотношения с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что Украина разорвала дипотношения с Россией, передает Telegram-канал УНИАН.

Президент Украины заявил, что вооруженные силы страны ведут тяжелые бои. В данный момент выдается оружие ветеранам МВД.

"Противник несет потери, и их будет больше. Потому что они вторглись на нашу землю", - заявил президент Украины.

Ранее госпогранслужба Украины сообщила о погибших и раненых пограничниках. А советник главы МВД Украины также озвучил потери среди граждан страны.

Напомним, Путин объявил о начале военной операции в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. После этого российские войска пересекли границу Украины во многих направлениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957729-zelenskiy-ukraina-razorvala-dipotnosheniya-s-rossiey/