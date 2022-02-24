Минобороны России: Военная инфраструктура авиабаз Украины выведена из строя

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В российском министерстве обороны сообщили, что военная инфраструктура авиационных баз Вооруженных сил Украины была выведена из строя.

Военная инфраструктура авиабаз, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины выводится из строя высокоточными средствами поражения, передают РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны РФ.

Как уверяют в ведомстве, российские ВС не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

"Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя. Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены ", - говорится в сообщении российского Министерства обороны.

Также в ведомстве отметили, что украинские военные пограничные службы "никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают".

Напомним, в специальном обращении к россиянам Владимир Путин заявил о начале военной операции в Донбассе. В СМИ опубликовали полную версию видеообращения.

Также стало известно, что Министерство иностранных дел Казахстана начинает эвакуацию наших граждан из Украины. Кроме того, авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в Киев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957683-minoborony-rossii-voennaya-infrastruktura-aviabaz-ukrainy-vyvedena-iz-stroya/