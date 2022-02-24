Лидеры стран Евросоюза обсудят новые меры в отношении России

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В связи с военной операцией России в Донбассе лидеры стран Евросоюза обсудят новые меры в отношении Москвы, передает РИА Новости.

"Мишель созвал срочную внеочередную встречу Евросовета. Лидеры ЕС сегодня обсудят кризис и будущие ограничительные меры, которые будут иметь тяжелые последствия для России", - говорится в совместном сообщении главы Европейского совета Шарля Мишеля и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Они будут советоваться с трансатлантическими партнерами.

Напомним, Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.

Лидеры европейских стран, включая Германию, осудили действия России в данной ситуации и пригрозили решительными мерами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957682-lidery-stran-evrosoyuza-obsudyat-novye-mery-v-otnoshenii-rossii/