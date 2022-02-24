Air Astana отменяет все авиарейсы в Киев

Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Air Astana с сегодняшнего дня отменяет все перелеты в Киев. Пока рейсы отменены до 7 марта 2022 года, сообщается в официальном Telegram-канале авиаперевозчика.

"Пассажиры оповещены посредством SMS-сообщений. Бесплатное перебронирование или возврат билетов разрешается до 31 марта 2022 года по билетам на рейсы с 22 февраля по 7 марта 2022 года", – говорится в сообщении.

Информацию о рейсах призвали проверять на официальном сайте компании.

Напомним, 22 февраля в Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что в случае военных действий в Украине наших граждан эвакуируют.

Сегодня, 24 февраля, Украина из-за возможных угроз безопасности ограничила свое воздушное пространство.

Также сегодня стало известно, что казахстанским авиакомпаниям запретили летать над Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957669-air-astana-otmenyaet-vse-aviareysy-v-kiev/