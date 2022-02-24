"Неоправданное нападение": Байден осудил действия России в отношении Украины

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ ERIC BARADAT / Contributor

После того, как Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе, Байден выпустил заявление, передает CNN.

"Молитвы всего мира сегодня вечером с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания", - заявил американский президент.

Он заявил, что Россия будет нести ответственность за жертвы и разрушения. США и союзники ответят "решительным образом".

"Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу", - заявил Байден.

Он добавил, что скоро встретится с другими лидерами "Большой семерки". А завтра объявит о мерах в отношении России.

Тем временем Путин обратился к жителям Украины и назвал действия России самозащитой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957620-neopravdannoe-napadenie-bayden-osudil-deystviya-rossii-v-otnoshenii-ukrainy/