После начала операции России в Донбассе рубль упал ниже 84 за доллар впервые с января 2016
Курс рубля составил 84 за доллар после того, как Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.
Согласно данным утренней сессии Московской биржи, курс доллара поднялся на 6,55%, то есть достиг показателя в 84,07 руб, передает РБК.
Отмечается, что такое наблюдается впервые с января 2016 года.
При этом, курс евро стал стоить выше 95 рублей. Это впервые с декабря 2014 года.
Российский рынок акций обвалился более чем на 10%.
Индекс Мосбиржи рухнул на 11%.
Напомним, Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе.
Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Они стремятся к ее демилитаризации.
Российский президент обратился к украинцам и заявил, что действия России являются самозащитой. Его страна не могла поступить иначе. И своими действиями не намерена ущемлять интересы Украины и украинского народа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957631-posle-nachala-operatsii-rossii-v-donbasse-rubl-upal-nizhe-84-za-dollar-vpervye-s-yanvarya-2016/