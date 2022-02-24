После начала операции России в Донбассе рубль упал ниже 84 за доллар впервые с января 2016

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Курс рубля составил 84 за доллар после того, как Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.

Согласно данным утренней сессии Московской биржи, курс доллара поднялся на 6,55%, то есть достиг показателя в 84,07 руб, передает РБК.

Отмечается, что такое наблюдается впервые с января 2016 года.

При этом, курс евро стал стоить выше 95 рублей. Это впервые с декабря 2014 года.

Российский рынок акций обвалился более чем на 10%.

Индекс Мосбиржи рухнул на 11%.

Напомним, Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе.

Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Они стремятся к ее демилитаризации.

Российский президент обратился к украинцам и заявил, что действия России являются самозащитой. Его страна не могла поступить иначе. И своими действиями не намерена ущемлять интересы Украины и украинского народа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957631-posle-nachala-operatsii-rossii-v-donbasse-rubl-upal-nizhe-84-za-dollar-vpervye-s-yanvarya-2016/