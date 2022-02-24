Air Astana пока не отменяла авиарейсы в Украину

Иллюстративное фото: Getty Images/ Eduardo Ramos Castaneda

Ранее в воздушном пространстве Украины были ограничены гражданские перелеты – вызвано это возможными угрозами безопасности. Корреспондент NUR.KZ обратился в Air Astana, чтобы выяснить, как обстоят дела с гражданскими рейсами в Украину.

В беседе менеджер по корпоративным коммуникациям АО "Air Astana" Тлек Абдрахимов сообщил, что авиакомпания пока не отменяла рейсы в страну.

Представитель перевозчика попросил следить за расписанием полетов на сайте компании и в ее Telegram-канале. По его словам, в случае эскалации оно может измениться.

Днем ранее сообщалось, что Air Astana будет выполнять рейсы в Украину по альтернативному маршруту. В компании отмечали, что внимательно следят за ситуацией и в любой момент могут приостановить полеты в страну.

Напомним, 22 февраля в Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что в случае военных действий в Украины наших граждан эвакуируют.

Сегодня российский президент в специальном обращении к россиянам заявил о начале военной операции в Донбассе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957608-air-astana-poka-ne-otmenyala-reysy-v-ukrainu/