"Действия НАТО противоречат морали": Путин обвинил альянс в поддержке Украины

Здание в Донецкой области. Фото: Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images

В специальном обращении к россиянам президент Путин сообщил, что военная машина НАТО надвигается вплотную к российским границам, передает РИА Новости.

В связи с этим глава России принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

По его словам, от России требуются "решительные и незамедлительные" действия. Так как Республики Донбасса обратились к нему за помощью.

По словам Путина, действия НАТО противоречат морали. А ведущие страны альянса оказывают поддержку украинским неонацистам, которые выступают против воссоединения крымчан и севастопольцев с Россией.

Тем временем корреспондент CNN в эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов.

О взрывах сообщила другая журналистка CNN Кларисса Уорд.

"Кларисса Уорд также утверждает, что слышит "непрекращающиеся громкие взрывы" из того места, где она находится в Харькове, Украина", - сообщила корреспондент телеканала CNN Наташа Бертранд.

Все новости по ситуации в Украине читайте здесь >>>

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957606-deystviya-nato-protivorechat-morali-putin-obvinil-alyans-v-podderzhke-ukrainy/