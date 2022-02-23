Air Astana скорректировала маршрут до Киева из-за ситуации вокруг Украины

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Air Astana будет выполнять рейсы в Киев по альтернативному маршруту. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы авиакомпании.

В компании отметили, что внимательно следят за ситуацией и в любой момент могут приостановить полеты в Украины.

"Принимая во внимание, что в Киеве находятся наши сограждане, которым нужно вернуться в Казахстан, а также то, что в Казахстане пребывают граждане Украины, которым нужно добраться на родину, Air Astana продолжает полеты между двумя странами", - добавили в авиакомпании.

Однако, чтобы не летать над потенциально опасной зоной, авиаперевозчик будет выполнять рейсы в украинскую столицу по альтернативному маршруту с технической остановкой в Атырау и более поздним прибытием и вылетом из Киева.

"Пассажиры, зарегистрированные на рейс, будут уведомлены об обновленном расписании через SMS-сообщения. Время вылета из Алматы и Нур-Султана остается без изменений. Просим пассажиров следить за обновлениями на нашем сайте", - заключили в Air Astana.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957385-air-astana-skorrektirovala-marshrut-do-kieva-iz-za-situatsii-vokrug-ukrainy/