Журналистка из США заявила, что Трамп поддерживал связь с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп: Win McNamee/Getty Images

Американская журналистка заявила, что Трамп во время своего президентства рассказывал коллегам, что поддерживает связь с северокорейским лидером, передает Би-би-си.

Журналистка New York Times Мегги Хаберман готовится к выходу своей книги о Дональде Трампе. По словам Хаберман, Ким Чен Ын был единственным иностранным лидером, с которым Трамп поддерживал связь.

Однако данное утверждение может оказаться неправдой, так как достоверно не подтверждалось.

"Как мы знаем, [г-н Трамп] был зациклен на этих отношениях. Его слова не всегда совпадают с тем, что на самом деле происходит. Но он говорил, что поддерживает какую-то переписку или дискуссию с Ким Чен Ыном", - рассказала Хаберман.

Правительственное агентство, которое занимается сохранением президентского архива США, в прошлом месяце изъяло у Трампа документы, в которых содержалась также переписка с Ким Чен Ыном.

Экс-президент по окончании срока вместо того, чтобы передать их агентству, распорядился отвезти документы в свою резиденцию во Флориде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955625-zhurnalistka-iz-ssha-zayavila-chto-tramp-podderzhival-svyaz-s-kim-chen-ynom/