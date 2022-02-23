Байден отменил встречу с Путиным в Париже

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент США Джо Байден не будет участвовать в предстоящем саммите в Париже, на котором должен был встретиться с Владимиром Путиным.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на Washington Post, парижский саммит, организованный президентом Франции Макроном, теперь не входит в планы Байдена. На данной встрече лидеры должны были обсудить ситуацию вокруг Украины.

"Дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит курс. И, как сказал (Блинкен - Ред.), для него было бы нецелесообразно проводить сейчас встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Лавровым. И всегда предполагалось, что после этого будет какое-либо взаимодействие с президентом Путиным. Поэтому это точно не входит в планы", - говорится в сообщении Белого дома.

Деэскалация, по мнению американской стороны, поспособствует проведению встречи.

Назначенная на 24 февраля встреча госсекретаря Блинкена и главы МИД России Лаврова в Женеве также была отменена, передает CNN.

"Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно дала понять, что полностью отказывается от дипломатии, нет смысла проводить эту встречу в настоящее время", - заявил Блинкен.

Об отмене встречи госсекретарь США оповестил Лаврова, отправив письмо. Блинкен отметил, что США все еще привержены дипломатии.

Напомним, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР американский президент объявил о новых санкциях в отношении этой страны. О мерах также договорились в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957386-bayden-otmenil-vstrechu-s-putinym-v-parizhe/