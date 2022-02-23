Генсек ООН отказался называть российские войска миротворцами в случае их входа в Донбасс

Антониу Гутерриш. Фото: EuropaNewswire/Gado/Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Украине немедленно прекратить огонь. А также проявить сдержанность и разум, передает РИА Новости.

"В этот критический момент я призываю к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства закона. Нам нужны сдержанность и разум. Нам нужна деэскалация сейчас", - сказал Гутерриш.

Генсек организации также заявил, что не считает российские войска, которые могут войти в Донбасс, миротворческими.

"Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они вовсе не миротворцы", - сказал он.

А признание Россией независимости ДНР и ЛНР Гутерриш назвал "смертельным ударом" по минским соглашениям. Он предупредил, что риск дальнейшей эскалации в Украине высок.

"Мы столкнулись с моментом, который, как я искренне надеялся, не наступит", - сказал генсек ООН.

Гутерриш не считает происходящее в Украине геноцидом.

"Геноцид - это преступление, которое четко определено, и (случаи геноцида) должны определяться в соответствии с международным правом. Я не думаю, что это тот случай", - объяснил он.

Тем временем США и страны Европы выразили опасение насчет наплыва беженцев из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957411-gensek-oon-otkazalsya-nazyvat-rossiyskie-voyska-mirotvortsami-v-sluchae-ih-vhoda-v-donbass/