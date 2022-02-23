США и страны Европы опасаются огромного наплыва беженцев из Украины на фоне "вторжения" России

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Официальные лица США и стран Европы приготовились к возможному потоку беженцев из Украины на фоне обострения конфликта в этой стране, передает Fox News.

Количество беженцев, по их словам, может даже превысить число бежавших из Сирии граждан в 2015 году.

"Если [Путин] применит такую ​​боевую мощь, это, безусловно, приведет к огромным потерям среди гражданского населения, и поэтому это может создать… трагедию, откровенно говоря, с точки зрения потока беженцев и перемещенных лиц", - сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Польша, которая граничит с Украиной, заявила ранее о планах подготовки к наплыву беженцев. Для их размещения подготавливаются спортивные комплексы и другие подобные здания.

Как говорит заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, речь может идти о гораздо больших числах, чем сотни или тысячи людей.

По данным The New York Times, до пяти миллионов человек могут покинуть Украину в случае обострения конфликта.

Напомним, после признания независимости Россией ДНР и ЛНР Британия и США заявили о введении санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957396-ssha-i-strany-evropy-opasayutsya-ogromnogo-naplyva-bezhentsev-iz-ukrainy-na-fone-vtorzheniya-rossii/