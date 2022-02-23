Садыр Жапаров высказался о ситуации в Украине

Садыр Жапаров. Фото: president.kg

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров высказался о текущей ситуации, которая сложилась вокруг Украины.

Лидер Кыргызстана заявил, что "с тревогой и озабоченностью" следит за ситуацией в Украине.

По мнению Жапарова, к таким последствиям привело несоблюдение минских соглашений.

"Кыргызская Республика всегда исходила из необходимости соблюдения Минских договоренностей, являющихся единственным документом по урегулированию конфликта, получившим поддержку Совета безопасности ООН. К сожалению, их невыполнение привело к нынешней непростой ситуации", - сказал политик.

Сложившуюся ситуацию необходимо урегулировать мирным дипломатическим путем, чтобы избежать человеческих жертв.

Президент Кыргызстана призвал стороны к "благоразумию и сдержанности", чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

Кроме того, Жапаров отметил, что у каждой страны есть суверенное право "признания того или иного государства".

Тем временем из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР США объявили о новых санкциях в отношении этой страны. О мерах также договорились в Евросоюзе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957388-sadyr-zhaparov-vyskazalsya-o-situatsii-v-ukraine/