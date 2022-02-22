Главы МИД стран Евросоюза встретятся для обсуждения санкций против России

Жозеп Боррель. Фото: Kay Nietfeld - Pool / Getty Images

Жозеп Боррель заявил об экстренной встрече глав МИД стран, входящих в состав Евросоюза. На собрании они обсудят ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР, передает РИА Новости.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на данный момент находится в Париже.

Он сообщил, что на экстренной встрече во Франции главы иностранных ведомств ЕС обсудят санкции в отношении России.

"Это неформальный совет, но на нем будут приняты решения, касающиеся ответа ЕС. Естественно, речь идет о санкциях. Это экстренные меры, часть санкций, пока это не полный пакет", - говорит Боррель.

Это подтвердил глава МИД Франции Жак-Ив Ле Дриан.

"Мы должны проявить жесткость в ответ на неприемлемые действия России и солидарность в отношении Украины. Президент (Франции Эммануэль) Макрон вчера вечером поговорил с (президентом Украины Владимиром) Зеленским. Также европейцы покажут свое единство сегодня. Мы, конечно, примем санкции", - сказал Ле Дриан.

Он добавил, что Россия такими действиями нарушает международное право, посягает на суверенитет и целостность Украины.

"Речь идет об отказе России от ее международных обязательств и отказе от обязательств по минским соглашениям. Ситуация очень тяжелая", - сказал глава французского МИД.

Ранее лидеры международного сообщества осудили признание Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик. Они пообещали отреагировать на такие действия антироссийскими санкциями.

В связи с признанием ДНР и ЛНР в ночь на 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к своему народу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957289-glavy-mid-stran-evrosoyuza-vstretyatsya-dlya-obsuzhdeniya-sanktsiy-protiv-rossii/