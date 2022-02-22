Кадыров заявил, что Запад шантажирует Россию санкциями

Рамзан Кадыров. Фото: instagram.com/za_kadyrova_akhmat

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале согласился со словами Владимира Путина о санкциях западных стран.

"Как правильно заметил Владимир Путин, Запад шантажирует Россию санкциями, но предлог для них будет сфабрикован или найден всегда", - написал Кадыров.

Как говорит политик, при малейшей угрозе своим интересам Запад и Соединенные Штаты применяют санкции. Других решений, по мнению Кадырова, не предлагают.

"Какого-нибудь другого решения - конструктивного, взаимовыгодного - иностранные коллеги предложить не могут. Да и не нужно им, чтобы Россия была партнером", - сказал Кадыров.

Глава Чечни согласился с мнением Путина о том, что "современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о независимости ДНР и ЛНР. Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили его действия и пригрозили антироссийскими санкциями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957262-kadyrov-zayavil-chto-zapad-shantazhiruet-rossiyu-sanktsiyami/