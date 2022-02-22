Китай выразил беспокойство по поводу ситуации вокруг Украины

Ван И. Фото: Janine Schmitz/Photothek/Getty Images

Во время разговора с госсекретарем Блинкеном глава МИД Китая Ван И выразил обеспокоенность по поводу ситуации вокруг Украины, передает официальный сайт ведомства.

"Ван И заявил, что Китай обеспокоен развитием ситуации в Украине. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна: следует уважать законные интересы безопасности любой страны и соблюдать цели и принципы Устава ООН", - говорится в сообщении ведомства.

Китай призвал стороны конфликта к сдержанности, стремлении к диалогу и переговорам, а также признанию "важности реализации принципа неделимости безопасности".

Разговор с Энтони Блинкеном состоялся во вторник. Инициатором диалога выступила американская сторона.

Помимо украинского вопроса стороны обсудили ядерную проблему Корейского полуострова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о независимости ДНР и ЛНР. Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили его действия и пригрозили антироссийскими санкциями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957256-kitay-vyrazil-bespokoystvo-po-povodu-situatsii-vokrug-ukrainy/