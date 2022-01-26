Мировой спрос на нефть может превысить допандемический уровень

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Цены на нефть достигли семилетнего максимума и сейчас составляют 88 долларов за баррель. Эксперты предполагают, что растущий спрос может превзойти допандемический уровень к концу 2022 года, передает Quartz.

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Международное энергетическое агентство с оптимизмом настроено на перспективы развития рынка нефти и предполагает, что «омикрон» не стал сдерживающим фактором для мировой экономики. При этом ведущие нефтедобывающие страны не стремятся наращивать производство. Quartz считает, что причину нужно искать в событиях двухлетней давности. В начале пандемии, когда границы всех стран резко закрылись, цены на нефть впервые упали до рекордных минимумов. Добыча нефти была приостановлена. С тех пор производители пытались сбалансировать рынок, с осторожностью наращивая прежние темпы производства. Это привело к тому, что в декабре 2021 в мире сложилась ситуация разрыва между спросом и предложением, которая сегодня составляет примерно полтора миллиона баррелей в день.

Разницу между спросом и предложением вызвали еще несколько причин. За последний месяц на нефтепроводах сразу в нескольких странах (Ирак, Эквадор, Ливия) нашли механические неисправности. В Техасе причиной снижения объемов производства стала плохая погода. В Казахстане — беспорядки, случившиеся в начале месяца. Российские производители ждут, вернет ли правительство налоговые льготы, от которых отказалось в 2021 году.

Предполагается, что уже в январе нехватка нефти снизится до 700 тысяч баррелей в день. Это примерно тот же объем, на который группа увеличила квоту за последние пару месяцев. Старший аналитик по рынкам нефти в Rystad Energy Луиза Диксон говорит, что для ОПЕК этот период сложен из-за того, что организация ставит перед собой амбициозные цели, но не может достичь их из-за стран, которые не наращивают объем производства.

При этом эксперты предполагают, что разрыв между спросом и предложением будет недолгим. Добыча нефти в США и в Саудовской Аравии находится на подъеме. Россия и США могли бы найти точки соприкосновения при восстановлении ядерной сделки с Ираном, что позволило бы этой стране вернуть на рынок дополнительно 1 млн баррелей в день.

Если это случится, то страны ОПЕК по-прежнему будут иметь в резерве больше производственного оборудования, чем до пандемии. Согласно недавним прогнозам Международного энергетического агентства, управления энергетической информации США и консалтинговой фирмы Wood Mackenzie, к концу первого квартала 2022 года мировой рынок нефти достигнет профицита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952922-mirovoy-spros-na-neft-mozhet-prevysit-dopandemicheskiy-uroven/