Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель

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Стоимость нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Такая цена наблюдается впервые с октября 2014 года.

Кроме того, рост цен на черное золото ускорился до одного процента в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent, по состоянию на 14:49 часов по Нур-Султану, росла до 92,04 доллара за баррель. А цена мартовских фьючерсов на WTI - на 1,11%, то есть до 91,27 доллара за баррель.

В конце января впервые за семь лет стоимость нефти марки Brent превысила показатель в 90 долларов за баррель. Известно, что рост цен на черное золото ускорился после выхода статистики о запасах в Соединенных Штатах.

Минэнерго страны объявило, что их запасы коммерческой нефти увеличились.

Напомним, страны ОПЕК+ продлили соглашение об ограничении добычи нефти в период с мая 2022 и до конца этого года. Начиная с августа прошлого года каждый месяц добыча увеличивалась на 400 тысяч баррелей в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954634-tsena-nefti-marki-brent-prevysila-92-dollara-za-barrel/