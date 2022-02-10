Политик из Ливии рассказал о планах добычи нефти в этой стране

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Министр нефти Ливии Мухаммад Аун рассказал о планах добычи нефти на ближайшие годы, передает РИА Новости.

Страна намерена добывать 1,4-1,5 миллиона баррелей нефти в сутки в 2022-2023 годах.

"Планировалось поднять добычу примерно до 1,4 миллиона или 1,5 миллиона баррелей в день. Надеемся, что сможем выполнить этот план", - подтвердил Мухаммад Аун.

Ранее стало известно, что средний уровень нефтедобычи в Ливии за прошлый год составил 1,2 миллиона баррелей ежедневно. Об этом сообщил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла.

По его словам, это поспособствовало увеличению роста экспорта нефти на 310 процентов по сравнению с показателями 2020 года.

Напомним, страны ОПЕК+, куда входит Ливия, продлили соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года и до конца того года. При этом с августа 2021 года увеличивая добычу на 400 тысяч баррелей в день.

Также мы писали, что мировой спрос на нефть может превзойти к концу этого года допандемический уровень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955484-politik-iz-livii-rasskazal-o-planah-dobychi-nefti-v-etoy-strane/