Первый со времен Холодной войны центр разоблачения дезинформации России создали в Британии

Элизабет Трасс. Фото: Rob Pinney / Stringer / Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила о создании правительственного информационного центра, направленного на борьбу с "дезинформацией" со стороны России.

Как рассказала Трасс во время интервью Daily Mail, поводом для создания структуры стала ситуация вокруг Украины.

Глава британского МИД пояснила, что в конце холодной войны информационное подразделение с их стороны было распущено, однако Россия, в свою очередь, не распустила свои, из-за чего на протяжении многих лет они "сталкивались с российской дезинформацией".

По ее словам, с начала февраля якобы было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации.

"За последнюю неделю количество дезинформационной активности удвоилось, так что мы знаем, что Россия готовится", — заявила министр.

Трасс назвала ложными сообщения об отводе российских войск с границы с Украиной, а также заявила, что Москва, наоборот, стягивает туда больше сил.

"Мы по-прежнему считаем, что Путин нападет с большой вероятностью, и нам нужно к этому подготовиться", — добавила она.

Министр также добавила, что уже якобы были раскрыты "планы" России по установлению "марионеточного правительства в Киеве" и "инсценированию" провокации со стороны Украины.

Отметим, что это первый подобный центр, который начнет работать на Западе со времен окончания Холодной войны.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что российское вторжение в Украину может начаться в ближайшие дни. Минобороны Великобритании вскоре после этого опубликовало возможный план вторжения.

Вместе с тем, недавно главы ЛНР и ДНР объявили о начале эвакуации населения в приграничные российские регионы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956970-v-mid-velikobritanii-zayavili-o-sozdanii-tsentra-razoblacheniya-dezinformatsii-rossii/