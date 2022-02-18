Американский сенат принял резолюцию о поддержке антироссийских санкций
Сенат в США проголосовал за принятие резолюции, где заявил о поддержке санкций против России в случае эскалации вокруг Украины, передает РИА Новости.
Республиканцы и демократы в минувший четверг единогласно выразили поддержку резолюции. Они призвали администрацию Байдена действовать решительно. А также высказались за содействие в сфере безопасности и экономическую и гуманитарную поддержку Украине.
Ранее мы писали, что американское правительство начало подготовку не имеющей обязательной силы резолюции, с помощью которой предупредят Россию о возможных последствиях в случае вторжения их в Украину.
К такому решению американская сторона пришла из-за опасений, что не успеют принять законопроект о санкциях против России вовремя.
Тем временем британское министерство обороны опубликовало предположительный план российского вторжения в Украину.
Наряду с этим президент США Джо Байден снова заговорил о российском вторжении, которое должно состояться в ближайшие дни.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956744-amerikanskiy-senat-prinyal-rezolyutsiyu-o-podderzhke-antirossiyskih-sanktsiy/