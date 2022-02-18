Минобороны Великобритании опубликовало план возможного вторжения России в Украину

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Министерство обороны Великобритании опубликовало в Twitter карту-план возможного вторжения России в Украину.

"Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может привести к вторжению без дальнейшего предупреждения. Ниже показана возможная ось вторжения президента Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир", - говорится в сообщении.

На карте показано, что на Киев и Днепр российские сухопутные войска могут напасть со стороны Крыма и с территории Беларуси. Затем вторая фаза предусматривает наступление войск России от Днепра в сторону Винницы. А также одновременно из самого Крыма в сторону Одессы.

Напомним, в Киеве разработали план эвакуации жителей в случае возможного нападения. Тем временем Байден снова заговорил о "вторжении" России в Украину в ближайшие дни. По его словам, Россия увеличила свое военное присутствие на границе на семь тысяч солдат.

Ранее премьер Японии Кисида прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956722-minoborony-velikobritanii-opublikovalo-plan-vozmozhnogo-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu/